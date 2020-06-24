Bakan Pekcan: Geçten yıl e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti - Son Dakika

Bakan Pekcan: Geçten yıl e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerc¸ekles¸mis¸tir. Kamuoyunda bu 83 milyar lira civarında tahmin edilmektediydi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerc¸ekles¸mis¸tir. Kamuoyunda bu 83 milyar lira civarında tahmin edilmektediydi. Yaklaşık yüzde 64 beklentiden daha fazla oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında videokonferans aracılığıyla düzenlenen Türkiye'nin 2019 yılına ait e-ticaret verilerinin açıklandığı 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasının başında e-ticaretin önemini vurgulayarak, ku¨c¸u¨k firmaların, girişimcilerin, üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini tüm dünyaya tanıtma ve pazarlama imkanına kavuştuğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından derlenen Türkiye'deki e-ticaret verilerini açıklayan Pekcan, şunları söyledi:

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"2019 yılı itibarıyla u¨lkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerc¸ekles¸mis¸tir. Kamuoyunda bu 83 milyar lira civarında tahmin edilmektediydi. Yaklaşık yüzde 64 beklentiden daha fazla oldu. 2019 yılı toplam e-ticaret tutarının yüzde 85'i yurtic¸i harcamalardan, yüzde 9'u digˆer u¨lkelerin u¨lkemiz e-ticaret sitelerinden yaptıgˆı alışverişlerden, yüzde 6'sı ise vatandas¸larımızın yurtdıs¸ından yaptıgˆı harcamalardan olus¸maktadır.  Bu rakamın 97.5 Milyar lirasını kartlı o¨demeler, 8.9 milyar lirasını kapıda o¨demeler,  29,5 milyar lirasını Havale/EFT o¨demeleri o¨demeleri olus¸turmus¸tur.  Sekto¨rel olarak bakıp; bas¸lıca sekto¨rleri sıralamak gerekirse havayolları sekto¨ru¨ 15.3 milyar lira ile ilk sırayı alırken bu sekto¨ru¨mu¨zu¨ giyim, ayakkabı ve aksesuar 13.8 milyar lira ile, beyaz es¸ya ve ku¨c¸u¨k ev aletleri 13.3 milyar lira ile takip etmektedir.  Seyahat sekto¨ru¨ 9.3 milyar lira, elektronik 8.5 milyar lira, yemek sekto¨ru¨ ise 5 milyar lira is¸lem hacmine sahip olmus¸tur. Havayolları ve seyahat sekto¨rleri kapsam dıs¸ında bırakıldıgˆında ise e-ticaret hacmi 111.4 Milyar lira olarak kars¸ımıza c¸ıkmaktadır."

'TÜRKİYE'DE 68 BİN 457 İŞLETME E-TİCARET FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR'

Bakan Pekcan, Türkiye'de toplam 68 bin 457 is¸letmenin e-ticaret faaliyeti yu¨ru¨ttüğünü belirterek, bu sayının en fazla oldugˆu ilin I·stanbul olduğunu söyledi. İstanbul'u Ankara, I·zmir, Bursa, Antalya ve Konya'nın takip ettiğini belirten Pekcan, "Bunun yanında e-ticarete kayıtlı is¸letmelerin yüzde 84'u¨ tu¨ccar ve sanayici, yüzde 16'sı ise esnaf is¸letmesi olarak e-ticaret faaliyeti yu¨ru¨tmektedir. I·stanbul ilimiz kapsam dıs¸ında bırakıldıgˆında bu oran yüzde 75 tu¨ccar/sanayici, yüzde 25 esnaf işletmesi olarak gerc¸ekles¸mektedir. Elektronik ticaret yoluyla gerc¸ekles¸en alıs¸veris¸lerin yüzde 36'sını I·stanbul I·limiz, yüzde 9'unu Ankara, yüzde 6'sını ise I·zmir illerimizde yas¸ayan vatandas¸larımız yapmaktadır. Bu illerimizi Bursa, Kocaeli ve Antalya illeri izlemektedir" diye konuştu.

'TOPLAM 1 MİLYAR 366 MİLYON ADET SİPARİŞ VERİLDİ'

Bakan Pekcan, e-ticarette ödeme şekilleri ile ilgili olarak ise şu verileri paylaştı:

"U¨lkemizde 2019 yılında internetten kartlı, kapıda o¨deme ve havale/eft kapsamında toplam 1 Milyar 366 Milyon adet siparis¸ verilmis¸tir. Bu rakam kartlı o¨demelerde 532 milyon adet siparis¸, kapıda o¨demede 176 milyon adet siparis¸, havale/EFT'de 657 milyon adet siparis¸ olarak gerc¸ekles¸mis¸tir. Toplam 136 milyar lira gerc¸ekles¸en e-ticaret hacmi bakımından degˆerlendirildigˆinde bu siparis¸lerin ortalama sepet tutarı 99 lira 50 kurus¸ olarak gerc¸ekles¸mis¸tir.  Bu tutar kartlı o¨demelerde 183 TL, kapıda o¨demede ise 50 TL olarak kars¸ımıza c¸ıkmaktadır. E-ticaret harcamalarının yüzde 76'sı pes¸in o¨deme yapılarak,

yüzde 24'u¨ ise taksitli o¨deme imka^nı kullanılarak gerc¸ekles¸mis¸tir. Sekto¨rel olarak incelendigˆinde ise ev ve dekorasyonda yüzde 71, beyaz es¸yada yüzde 45, giyimde yüzde 28, elektronikte yüzde 25, kitap ve dergide ise yüzde 6 oranında taksitli is¸lem tercih edilmis¸tir."

Pekcan ayrıca 2020 yılının verilerinin hazırlanmakta olduğunu belirterek, "Şu anda elimizdeki 2020 verileri ham; işlenmemiş veriler. Bunu birkaç ay içinde size 2020'nin ilk 6 aylık verilerini iş birliği kuruluşlarımızla beraber gerekli bilgi akışını da temin ederek gerçekleştireceğiz" dedi.


Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Geçten yıl e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti - Son Dakika

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