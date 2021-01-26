Bakan Pekcan: "Gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz."

"Destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun dedi."

-İHA-