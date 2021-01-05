Bakan Pekcan: "'Güçlü İç Ticaret, Güçlü Dış Ticaret' hedefi doğrultusunda ülkemizi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeleri geliştireceğiz"
05.01.2021 12:35
Bakan Pekcan: "'Güçlü İç Ticaret, Güçlü Dış Ticaret' hedefi doğrultusunda ülkemizi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeleri geliştireceğiz"
Bakan Pekcan: "'Güçlü İç Ticaret, Güçlü Dış Ticaret' hedefi doğrultusunda ülkemizi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeleri geliştireceğiz"
Ticaret, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: ''Güçlü İç Ticaret, Güçlü Dış Ticaret' hedefi doğrultusunda ülkemizi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeleri geliştireceğiz' - Son Dakika Ekonomi
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