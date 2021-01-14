Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"

14.01.2021 11:43
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"

Bakan Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık"

Uyuşturucu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık' - Son Dakika Ekonomi


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