Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını sağlayacak" dedi.



Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Güven Damgasına ilişkin "Elektronik Ticarette Güven Damgası" Toplantısı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.



"E-ticarette güven unsuru daha fazla ön plana çıkmaktadır"



Ticarette güvenin önemine dikkat çeken Bakan Pekcan, "Elektronik ticarete alıcı ile satıcının birbirlerini karşılıklı görmedikleri ortamda güven unsuru daha fazla ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de 75 milyon kişi geniş bantlı internet sitelerine ulaşım sağlamaktadır. Ama Türkiye'deki elektronik ticaretin kullanım oranı yüzde 5,3'tür. Uluslararası gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 11 seviyesinde. TÜİK'in 'Türkiye'de neden elektronik ticaret kullanılmıyor' araştırmasında yüzde 45'in ödeme sistemlerine duyduğu güvensizlik, yüzde 27'sinin satış, iade, ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları dikkate alarak elektronik ticarete yanaşmadığını göstermektedir. Bu da ülkemizdeki elektronik ticaretin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda elektronik ticarete güven ortamının tesis edilmesi ve tüketiciye güven algısının oluşturulması için bakanlık olarak proje üzerinde çalıştık ve TOBB'un işbirliğinde 'Güven Damgası' sistemini oluşturmuş bulunuyoruz" diye konuştu.



"Güven Damgası sağlayıcısı olarak TOBB'u tek yetkili kuruluş olarak atamış bulunuyoruz"



E-ticarette yaşanan olumsuzluklara karşın Güven Damgası'nın etkin bir rol oynamasını beklediklerini dile getiren Bakan Pekcan, "Güven Damgası sağlayıcısı olarak TOBB'u tek yetkili kuruluş olarak atamış bulunuyoruz. Sisteme gönüllülük esasına göre 'https://guvendamgasi.org.tr/' üzerinden e-ticaret yapan bütün firmalarımız üye olabilecekler. Elektronik ticarette uyulması gereken kurallar hakkında yayınlamış olduğumuz tebliğde yer alan hususlara uymaları halinde tespit edilen e-ticaret sitelerine sağlayıcı tarafından Güven Damgası verilecek. Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemi konusunda uygun davranacak olan siteler aynı zamanda denetlenecek. Belirli aralıklarla yapılacak olan sızma testleri sayesinde varsa güvenlik açıkları tespit edilecek. Ayrıca Güven Damgası sağlayıcısı tarafından oluşturulacak çevrimiçi şikayet sistemiyle e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek" ifadelerini kullandı.



"Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmasını sağlayacak"



Güven Damgası'nın pazarda bulunan firmalara olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Bakan Pekcan, "Tebliğ kapsamında Güven Damgası sağlayıcıya, uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birisine üye olmasını talep ediyoruz. Böylece uluslararası geçerliliği olan güven damgası logolarına, güven damgası alan e-ticaret firmalarımız kendi sitelerinde kullanabilecek. Bu durum bize e-ticaret sitelerimizin yeni pazarlarının açılması, yeni müşterilere ulaşması sağlayacak. Ayrıca e-ihracat potansiyelimizi pozitif etkileyecek. E-ticaret girişimcilerinin ve özellikle e-ticaret yapmak isteyen küçük işletmelerimizin pazarlarda tanınırlığını itibar ve rekabet güçlerini arttıracak" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Konuşmanın ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 e-ticaret sitesinin temsilcilerine güven damgalarını takdim etti. - ANKARA