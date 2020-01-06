Bakan Pekcan: "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: 'Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını... - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını...

6 saat önce

Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını sağlayacak" dedi.

Bakan Pekcan:

Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını sağlayacak" dedi.


Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Güven Damgasına ilişkin "Elektronik Ticarette Güven Damgası" Toplantısı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.


"E-ticarette güven unsuru daha fazla ön plana çıkmaktadır"


Ticarette güvenin önemine dikkat çeken Bakan Pekcan, "Elektronik ticarete alıcı ile satıcının birbirlerini karşılıklı görmedikleri ortamda güven unsuru daha fazla ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de 75 milyon kişi geniş bantlı internet sitelerine ulaşım sağlamaktadır. Ama Türkiye'deki elektronik ticaretin kullanım oranı yüzde 5,3'tür. Uluslararası gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 11 seviyesinde. TÜİK'in 'Türkiye'de neden elektronik ticaret kullanılmıyor' araştırmasında yüzde 45'in ödeme sistemlerine duyduğu güvensizlik, yüzde 27'sinin satış, iade, ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları dikkate alarak elektronik ticarete yanaşmadığını göstermektedir. Bu da ülkemizdeki elektronik ticaretin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda elektronik ticarete güven ortamının tesis edilmesi ve tüketiciye güven algısının oluşturulması için bakanlık olarak proje üzerinde çalıştık ve TOBB'un işbirliğinde 'Güven Damgası' sistemini oluşturmuş bulunuyoruz" diye konuştu.


"Güven Damgası sağlayıcısı olarak TOBB'u tek yetkili kuruluş olarak atamış bulunuyoruz"


E-ticarette yaşanan olumsuzluklara karşın Güven Damgası'nın etkin bir rol oynamasını beklediklerini dile getiren Bakan Pekcan, "Güven Damgası sağlayıcısı olarak TOBB'u tek yetkili kuruluş olarak atamış bulunuyoruz. Sisteme gönüllülük esasına göre 'https://guvendamgasi.org.tr/' üzerinden e-ticaret yapan bütün firmalarımız üye olabilecekler. Elektronik ticarette uyulması gereken kurallar hakkında yayınlamış olduğumuz tebliğde yer alan hususlara uymaları halinde tespit edilen e-ticaret sitelerine sağlayıcı tarafından Güven Damgası verilecek. Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemi konusunda uygun davranacak olan siteler aynı zamanda denetlenecek. Belirli aralıklarla yapılacak olan sızma testleri sayesinde varsa güvenlik açıkları tespit edilecek. Ayrıca Güven Damgası sağlayıcısı tarafından oluşturulacak çevrimiçi şikayet sistemiyle e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek" ifadelerini kullandı.


"Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşmasını sağlayacak"


Güven Damgası'nın pazarda bulunan firmalara olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Bakan Pekcan, "Tebliğ kapsamında Güven Damgası sağlayıcıya, uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birisine üye olmasını talep ediyoruz. Böylece uluslararası geçerliliği olan güven damgası logolarına, güven damgası alan e-ticaret firmalarımız kendi sitelerinde kullanabilecek. Bu durum bize e-ticaret sitelerimizin yeni pazarlarının açılması, yeni müşterilere ulaşması sağlayacak. Ayrıca e-ihracat potansiyelimizi pozitif etkileyecek. E-ticaret girişimcilerinin ve özellikle e-ticaret yapmak isteyen küçük işletmelerimizin pazarlarda tanınırlığını itibar ve rekabet güçlerini arttıracak" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Konuşmanın ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 e-ticaret sitesinin temsilcilerine güven damgalarını takdim etti. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89
E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
20:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika
20:32 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı - Son Dakika
20:32 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:30 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika
20:25 Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:34:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: "Güven Damgası, e-ticaret sitelerimizin yeni pazar ve yeni müşterilere ulaşımını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]