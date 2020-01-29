Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilenme çalışmaları Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'nde devam ediyor. Bunları inşallah bu sene tamamlayacağız. Habur kapımızın da inşaatına devam ediyoruz. Tamamlanması 2021 gözüküyor ama ben 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni' programına katıldı. Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen program dahilinde liyakat sertifikası ve spor ödülleri hak sahiplerine takdim edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Örgütü'nün bu seneki temasının 'İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler' olduğunu vurguladı. Pekcan, temanın Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla yüzde yüz örtüştüğüne değinerek, "Toplumumuzda refah düzeyinin artması, yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin önlenmesi, kaçakçılığın önlenmesi, gezegenimizdeki hastalıkların önlenmesi ve türleri azalan canlıların ticaretinin önlenmesi yönünde el birliğiyle ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1 buçuk senede gümrüklerde olmazı başardık. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adımlar attık. Kaçakçılıkla mücadelede önemli işler yaptık yakalamalarımız hepinizce malum. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. 'gümrükyönetmeliği.gov.tr' bütün kapılarımıza, iş insanımıza, vatandaşımıza gümrüklerdeki haklarını basit bir dille anlatımını gerçekleştirdik. Bu yaptığınız hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ama dışarıdan gelen tepkiler çok olumlu. İnsanlar çok basit bir şekilde bütün haklarını sizlerin çalışmalarıyla edindi. Teknolojiye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yenilenme çalışmaları Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'nde devam ediyor. Bunları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Biraz ilkel şartlarda ama arkadaşlarımız idare ediyor, özverili çalışıyor. Bizler de sizlerin çalışma koşullarını iyileştirebilmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Gümrük Kapımızın da inşaatına devam ediyoruz. Tamamlanması 2021 gözüküyor ama ben 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum. İnşallah yetişir" dedi.

Konuşmasının ardından program dahilinde sertifika ve ödülleri takdim eden Pekcan, alanda çalışan personelin gayretlerini takdir etti.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)