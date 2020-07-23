Bakan Pekcan: Hedefimiz, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirmek (2)

İSPANYA İLE TİCARET HACMİNDE 20 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında düzenlenen Dış Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'nun kapanış oturumunda konuştu. Bakan Pekcan, video konferansla gerçekleşen toplantıda pandemi sürecinde ekonomik hayatın ve ticaretin de etkilendiğini bildirerek normale dönüş ile yeniden ivmelenme, toparlanma döneminin yaşandığını kaydetti. Bakan Pekcan JETCO toplantısının, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacağını bildirerek I. Dönem JETCO Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını anımsatarak şöyle konuştu: "Pek çok teknik konu üzerinde görüşmelerimiz oldu. Ticari konuların yanında, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri, 3'üncü ülkelerde iş birliği, karşılıklı yatırımların teşviki, sanayi ve teknoloji alanında iş birliği, kültür ve turizme dayalı ekonomik konular, tarım ve eğitim gibi başlıklarda iş birliği hususlarını konuştuk. Mutabakat zaptına, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik son derece somut ve yapıcı maddeleri dahil ettik. İki ülkenin ticaret hacmi 12,6 milyar dolar; ama bunu yeterli görmüyoruz. Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde 20 milyar dolara çıkarmak için iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz. Otomotivden demir-çelik ürünlerine, elektronikten mobilyaya, tekstilden gıda ürünlerine, çok farklı alanlarda Türk ve İspanyol firmalar arasında önemli iş birlikleri var ve daha da potansiyel bulunmaktadır."