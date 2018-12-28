Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek (2)
1 saat önce
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından kentteki tarihi yerleri gezdi.
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
'ni ziyaretinin ardından kentteki tarihi yerleri gezdi. Bakan Pekcan, gezi sonrası Şahinbey
TOBB Fen Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi. Pekcan, sohbet ettiği öğrencilere kitap dağıttı. Okul yetkililerinden bilgi alan Bakan Pekcan, daha sonra Karkamış
Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Karkamış ilçesine hareket etti.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:53 Kaynak: DHA
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