Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

30.03.2021 22:00

Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir" "Avrupa Birliği,...

Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir"

" Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurula, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Bugün müteahhitlik sektörünün sahip olduğu küresel rekabetçilik düzeyinden oldukça memnun olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Dünyanın 128 farklı ülkesinde 10 binin üzerinde proje ve 420 milyar doları aşan proje tutarı

bugüne kadar elde edilen başarının özeti; gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatıdır. Geleceğe dönük atacağımız stratejik adımlar ile rekabetçilik düzeyimizi hep birlikte daha ileri noktalara taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandığını kaydeden Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Korumacı politikalardaki artış, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve son olarak covid pandemisi iş ortamını her alanda ve bütün dünyada olumsuz olarak etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklara ve pandemiye rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 2020 yılında başarılı sonuçlar elde ettik. Bunların arasında 2020 yılında müteahhitlerimizce 15 milyar dolar düzeyinde proje geliri elde edilmiş olması sektörümüzün gücünü ve direncini gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli ve anlamlı. Keza, 2021 yılının ilk iki ayında müteahhitlerimizin yurtdışında üstlendikleri yeni projelerin bedeli 2 milyar dolara ulaştı. Buda 2021 yılı için oldukça iyi bir başlangıç. İnşallah 20 milyar dolar hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin ekonomik olarak pandemiden en hızlı toparlanma ve çıkışı yaşayan ülkeler arasında olacağını bugüne kadar pek çok platformda dile getirdik."

"Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız"

Bu hafta içinde, Mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıklayacaklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Elbette hızlı toparlanma sürecimiz dış pazarlara önemli ölçüde endekslidir. Müteahhitlik gibi sektörlerimiz için de bu geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir"

Gerek finansman çalışmaları gerekse teknik çalışmalar ile gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, farklı pazarlarda daha fazla proje üstlenerek pazar çeşitliliklerini artırabileceklerini değerlendirdiklerini bildiren Bakan Pekcan, "Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla proje ve Avrupalı firmalar ile daha fazla ortaklık sağlanabileceğini ön görüyoruz. Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir. Bugün Türkiye, 700 milyar doların üzerindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, 83 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktadır. Keza, Avrupa Birliği'nin toplam ithalatı içerisinde yüzde 3,7'lik payla Türkiye 6'ıncı sıradadır" dedi.

"Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

Türkiye ve AB ekonomilerinin birbirini tamamlayan ekonomiler olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, "Bu çerçevede stratejik bir ekonomik ortaklık söz konusudur. Özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte stratejik ortaklığımızdan mümkün olduğunca faydalanma gereği daha da belirgin hale gelmiştir. ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece bizim konumuz değil, Avrupalı iş dünyasının da konularıdır. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde AB Liderler Zirvesinde de, ülkemizle pozitif gündem oluşturulması üzerinde durulmuştur. Söz konusu pozitif gündemin en önemli unsurlarından birisini de Gümrük Birliğinin güncellenmesi teşkil etmektedir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız. Sürecin en kısa sürede başlamasını arzu ederiz" şeklinde konuştu.

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir"

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Avrupa Birliğinde ekonominin ve sanayinin hemen hemen her alanını etkileyecek değişikliklerin hayata geçirilmesini öngördüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, "Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir. Nitekim AB, Renovasyon Girişimi ile önümüzdeki dönemde Avrupa'daki binaların enerji performansının artırılması ve bu yolla emisyonların azaltılması için önemli yatırımların gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Komisyon tarafından açıklanan hedef 2030 yılına kadar AB'de 35 milyon binanın yenilenmesidir. Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça önemli görüyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan: Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız
Bakan Pekcan: Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız
Bakan Pekcan: Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız
Bakan Pekcan: Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Enerji, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Pekcan: 'Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi
Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol         
22:37
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi         
22:12
Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:41
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış         
21:20
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak         
20:44
Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı         
19:59
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 22:51:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei