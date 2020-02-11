Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü - Son Dakika

Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman arasında ikili görüşme gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman arasında ikili görüşme gerçekleşti.

Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zagreb'de, Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile yaptığı görüşmenin ardından Radman ile de bir araya geldi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, Hırvatistan'ın bu yılın başında devraldığı ve haziran ayı sonuna kadar yürüteceği AB dönem başkanlığı nedeniyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusu ele alındı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımların artırılması, müteahhitlik konusu değerlendirilirken, AB tarafından Türkiye'den ithal edilen demir çelik ürünlerine yönelik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin de öneriler iletildi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi Odasının organizasyonunda, iki ülkenin firmalarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na da iştirak etmişti.

Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:03 Kaynak: AA
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