Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek Genel Sekreterlik kurduk

Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek Genel Sekreterlik kurduk

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin sekretarya hizmetleri artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütülecek, hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

ANKARA,