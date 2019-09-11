Son Dakika Haberleri: Bakan pekcan hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz
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Bakan pekcan hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

2 saat önce

Bakan Pekcan Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz.

Bakan Pekcan Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

Bakan pekcan hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
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