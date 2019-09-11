Bakan pekcan hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz
2 saat önce
Bakan Pekcan Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
Bakan Pekcan Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz
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