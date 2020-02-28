Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti
6 saat önce
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Hatay Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Pekcan, askerlerin durumlarıyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bilgi aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha sonra AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı. - HATAY
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