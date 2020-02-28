Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

6 saat önce

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti, System.String[]

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.


Hatay Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Pekcan, askerlerin durumlarıyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bilgi aldı.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha sonra AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı. - HATAY

Ruhsar Pekcan, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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