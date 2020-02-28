Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

7 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Hatay Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Pekcan, yaralı askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doktorlardan yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alan Bakan Pekcan, bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Pekcan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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