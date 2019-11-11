Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım...
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Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı."
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