Bakan Pekcan: İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:30
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