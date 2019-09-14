Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız
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Bakan Pekcan: İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız

59 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız." dedi.

Bakan Pekcan: İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli Seferberlik anlayışı içerisinde hep beraber ihracatımızı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız." dedi.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:30 
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