Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık ayında yüzde 79,6 iken, altın ticareti hariç tutulduğunda bu oran yüzde 86,8'e ulaşmıştır.

Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık ayında yüzde 79,6 iken, altın ticareti hariç tutulduğunda bu oran yüzde 86,8'e ulaşmıştır.

Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık ayında yüzde 79,6 iken, altın ticareti hariç tutulduğunda bu oran yüzde 86,8'e ulaşmıştır. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 iken, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın oranı son çeyrekte yüzde 81 olup, altın hariç tutulduğunda yüzde 89,4 olarak kaydedilmiştir" - ANKARA

Aralık, Bakan, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık ayında yüzde 79,6 iken, altın ticareti hariç tutulduğunda bu oran yüzde 86,8'e ulaşmıştır. - Son Dakika Ekonomi

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