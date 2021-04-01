Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır." - Son Dakika

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

01.04.2021 12:13
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır.

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır.' - Son Dakika Ekonomi


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