Bakan Pekcan: İhracattaki ivme sürecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaştı. Yakaladığımız ivmenin, ihracatçıların gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tam" dedi.