Bakan Pekcan: İhracattaki ivme sürecek
2 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaştı. Yakaladığımız ivmenin, ihracatçıların gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tam" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:16
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