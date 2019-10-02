Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: İhracattaki ivme sürecek
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Bakan Pekcan: İhracattaki ivme sürecek

2 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaştı.

Bakan Pekcan: İhracattaki ivme sürecek, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaştı. Yakaladığımız ivmenin, ihracatçıların gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tam" dedi.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:16 
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