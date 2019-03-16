Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi

Eskişehir'de bir dizi ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dış ticaret hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak ihracata çok önem verdiklerini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, yılın ilk iki ayında dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çekildiğini söyledi.

Bakan Pekcan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE OLUMLU KATKI VERİYORUZ"

"Bakanlık olarak ihracata çok önem veriyoruz. Dış ticaret açığımızın azalmasına da önem veriyoruz. Dış ticaret açığının kapanmasıyla Türkiye'nin dış finansman açığının azalmasına hizmet ediyoruz. Biz 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ki bu Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2019 yılının ilk 2 ayında da çok iyi gidiyoruz, üstelik dünya ekonomisi küçülürken, dünyadaki küresel ticaret küçülürken bunu yapmayı başarıyoruz. Sadece Ocak ve Şubat aylarında biz dış ticaret açığını 10,8 milyar dolar aşağı çekerek Türkiye'nin dış finansman açığını 2018'e göre 10,8 milyar dolar azaltmış bulunuyoruz. Bu rakamla sadece dış finansman ihtiyacını azaltmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine de olumlu katkı veriyoruz. 2018 yılında dış ticaretin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte 6,73, dördüncü çeyrekte 9,70. Zaten dış ticaretin milli gelire oranı ilk defa yüzde 50'ye ulaştı. Halbuki küresel ekonomi de dış ticaretin milli gelire oranı 1990'larda yüzde 38'lerde, 2008 yılında yüzde 61 ama 2018'de yüzde 58. Yani küresel ticaretin, küresel ekonomideki payı azalıyor"