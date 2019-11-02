Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon...
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon...

Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon...
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