Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon...
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Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti."
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