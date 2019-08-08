Bakan Pekcan: İlk hedefimiz Ukrayna ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı Türkiye - Ukrayna İş Formu'nda konuştu.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in de katıldığı Türkiye - Ukrayna İş Formu'nda konuştu. Pekcan, "İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye - Ukrayna İş Formu Beşiktaş'ta bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadly Çijkov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye - Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci ile çok sayıda iş insanı katıldı. İş formunda açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bildiğiniz gibi Türklerle Ukraynalılar medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman tarihe kalıcı imza atmış 2 ayrı millettir. Gerek Doğu-Batı gerek Kuzey-Güney arasında kilit rol oynamaktadır. Her iki ülke potansiyelleri ve bir birlerini tamamlayan ekonomileriyle bölgesel ortak haline gelmiş bulunmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyelin artarak realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz ve iş dünyasının önünü açacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDAJİ TİCARET HACMİMİZİ 4.1 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız. İlk hedefimiz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 4.1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Sonra da 20 milyar dolar hedefe dengeli bir ticaret alt yapısı ile ulaştırmak istiyoruz. Bunun içinde tüm dünyada olduğu gibi ikili ticaret anlaşmaları büyük önem arz etmekte." şeklinde konuştu.

"BİZ DE BURADA UKRAYNALI YATIRIMCILARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ruhsar Pekcan, "Amacımız iki ülkenin de yararına, sayın Başkanı'nda altını çizdiği üzere, 'Kazan, kazan ilkesi'nde dengeli olarak ticaret hacmimizi artırmak aynı zamanda yatırımları da karşılıklı olarak desteklemek. Yatırımların karşılıklı korunması tevşiği anlaşmasını güncelliyoruz. Yatırımcılarımızın, oradaki yatırımlarını koruma altında olduklarını bilmek onları rahatlatacaktır. Biz de burada Ukraynalı yatırımcıları görmek istiyoruz. Sayın Başkan dün bahsetti. Ukrayna alt yapı yatırımlarında yeni bir atağa gidiyor. Biz eminiz ki Türk firmaları, Ukrayna'nın gelişmesi, büyümesi ve refah düzeyinin arttırılması konusunda memnun olacaktır. Bu projede yer almalarını biz de destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETLER ARASINDA TÜM DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Devletler arasında tüm diyalog kanallarını açık tutacağız. Bu diyalog kanallarımız sayesinde siz iş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözümünde aktif rol oynayacağız. Bunun gibi gerek Türkiye'de, gerek de Ukrayna'da yaptığımız ve yapacağımız çalıştaylar yeni yatırımların önünü açacaktır. Bir diğer hedefimiz de, Türkiye ile Ukrayna'nın tarihi kültürel ortaklığındaki güçlü bağlarını ticari ve ekonomik alana da yansıtarak ticari ve ekonomik alandaki ilişkileri en üst seviyeye taşımak. İş adamlarımız arasındaki bağları güçlendirecek, ticaret ve yatırımları artıracak politikalar oluşturmaya da hazırız" diye konuştu.

Ardından konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Ankara'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 Milyar Dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu iddialı hedef için de çalışacaklarını ifade etti. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ekonomisinin büyüme oranının yüzde 6 civarında olacağını, özellikle liman, sanayi ve savunma sanayi konularında atılım yapacaklarını büyük ve ciddi atılım yapacaklarını kaydetti. Yatırımlarında 'Yap-İşlet-devret' modelini esas alacaklarını ve bu yatırımlarda da Türk şirketlerini görmek istediklerini, Türk şirketleri tarafından yapılan yatırımları da koruyacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında ticaret işbirliğini esas alan imzalar atıldı. İş formu daha sonra Türk ve Ukraynalı firmaların basına kapalı toplantısı ile devam etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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