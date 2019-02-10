Bakan Pekcan: "İlk Verilere Göre, Fahiş Fiyat Uygulayan 88 Firmaya 2 Milyon Liranın Üzerinde İdari...
1 saat önce
Bakan Pekcan: "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası verilmesi için işlem başlattık."
Bakan Pekcan: "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası verilmesi için işlem başlattık."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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