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Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: " İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek."
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