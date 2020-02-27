Bakan Pekcan: " İngiltere 'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek."

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