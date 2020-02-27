Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: " İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek."

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi
Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:32:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]