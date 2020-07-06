Bakan Pekcan: İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu'na 79,2 milyon dolar garanti desteği sağlandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank tarafından Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu'na 79,2 milyon dolarlık reasürans-garanti desteği sağlandı" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında iş üstlenen müteahhitlik firmaları ile ihracatçılara sunulan gayrinakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti iş birliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti. Bu çerçevede, Türk Eximbank ile İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu UK Export Finance (UKEF) arasında 2017 yılında iş birliği anlaşması imzalandığını belirten Bakan Pekcan, bu iş birliği dahilinde İngiliz kuruluşun, Irak'ta gerçekleştirilecek enerji santrali projelerinin birinci fazında yer alan Türk malı ve hizmeti oranında garanti desteği talep ettiğini kaydetti.

YABANCI İHRACAT DESTEK KURULUŞUNA İLK GARANTİ

Bakan Pekcan, açıklamasında, "Türk Eximbank tarafından Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği sağlandı. Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu" dedi.

Bakan Pekcan, sağlanan reasürans-garanti desteği ile gerek firmaların düşük maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını gerekse ihracat destek kuruluşları tarafından Türk firmalarınca yurt dışında üstlenilen işlere kaynak sağlanabilmesi için ilave kapasite oluşturulduğunu vurguladı. Söz konusu enerji santrali projeleri dahilinde inşa edilecek her santralin, ülkenin enterkonnekte şebeke sistemine 750 megavatlık (MW) katkı sağlaması planlanıyor. Söz konusu projede Türk firmalar da yer alıyor.