Bakan Pekcan: "Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir.

Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur- İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir" dedi.


Ticaret Bakanı Pekcan, korona virüs önlemleri kapsamında Irak sınırında gerçekleştirilen "temassız ihracat" uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pekcan, Ticaret Bakanlığınca korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında gümrüklerde ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle tüm tedbirlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Halihazırda dünya genelinde birçok ülkenin virüsten olumsuz etkilendiğini anımsatan Pekcan, Irak'ta da dün itibarıyla korona virüs kaynaklı 27 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.


"Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir"


Korana virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nın vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldığını, ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlandığını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:


"Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için Bakanlığımız, gümrük personelimiz tüm hudut kapılarında olağan üstü bir özveri ile çalışmaktadır. Bu kapsamda 1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir. Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye'ye girişi yapılmaktadır."


"24 Mart 2020 tarihi itibarıyla bin 72 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir"


Pekcan, tüm giriş ve çıkış noktalarında il sağlık müdürlüğüne bağlı personel ve ambulansların gümrük görevlileriyle koordineli şekilde görev yaptığını, tüm şoförlerin sağlık taramasından geçirildiğini belirterek, "Tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde gümrük kapısından 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla bin 72 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir. Tır çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup, böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır. Önceliğimiz halkımızın sağlığını temin edecek önlemleri alırken, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu vesileyle görevlerinin başında bir taraftan sağlık ve güvenlik önlemleri alırken, ticaretin aksamaması için özveri ile gece gündüz çalışan tüm gümrük personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: "Irak'a ihracat temassız olarak gerçekleştirilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]