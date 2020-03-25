Bakan Pekcan: Irak'a temassız ihracat yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Irak'a temassız ihracat yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Irak'a temassız ihracat yapılıyor

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat, Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir" dedi.

Bakan Pekcan: Irak'a temassız ihracat yapılıyor, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat, Habur- İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınına karşı gümrük kapılarında alınan önlemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pekcan, gümrüklerde büyük bir hassasiyetle tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Halihazırda dünya genelinde birçok ülke virüsten olumsuz etkilenmiş, Irak'ta da 24 Mart 2020 itibarıyla koronavirüs kaynaklı 27 ölüm gerçekleşmiştir. Koranavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı, vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır" dedi.

'21 BİN ARAÇ DEZENFEKTE EDİLDİ'

Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için bakanlık ve gümrük personelinin tüm hudut kapılarında olağanüstü bir özveri ile çalıştığına vurgu yapan Bakan Pekcan, "Bu kapsamda 1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat, Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak'tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir. Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye'ye girişi yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TİCARETİN NORMAL AKIŞINA DÖNDÜRÜLMESİ AMAÇLANMAKTADIR'

Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel ve ambulansların gümrük görevlileri ile koordineli şekilde görev yaptığını ve tüm şoförlerin sağlık taramasından geçirildiğini belirten Pekcan, şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde, Gümrük Kapısından 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla 1072 TIR çıkışı, 868 TIR girişi gerçekleştirilmiştir. TIR çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup, böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle halkımızın sağlığını temin edecek önlemleri alırken, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu vesileyle görevlerinin başında bir taraftan sağlık ve güvenlik önlemleri alırken, ticaretin aksamaması için özveri ile gece gündüz çalışan tüm gümrük personelimize teşekkür ederiz."


İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:13 Kaynak: DHA

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