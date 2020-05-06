Bakan Pekcan: İş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ulusal para birimleriyle yapılan ticaret, uluslararası ticareti kolaylaştırmaktadır. Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, koronavirüs salgınının ticarete etkilerini en aza indirmeye yönelik tedbirler aldıklarını, sürecin başında sınırları kapattıklarını, ticaretin akışını engellememek için 'temassız ticaret' sürecini başlattıklarını söyledi.

'TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Bakan Pekcan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin dış ticaret işlemlerini yürüten firmalar için ceza haline gelmemesi ve dış ticareti durduran uygulamalara dönüşmemesi adına önlem alınması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bazı ülkelerin transit taşımalara getirmiş olduğu yasaklama kararları, dış ticareti durma noktasına getirmekte ve ihtiyaçların karşılanmasında maalesef aksamalara neden olmaktadır. Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin yasaklamalara dönüşmemesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem hem Covid-19 salgını ile mücadelede atılacak adımları hızlandırma hem de dünyanın salgın sonrası yaşayacağı değişime ayak uydurmak açısından önem taşımaktadır. İlk aşamada salgınla mücadele döneminde tüm ülkeler kendi tedbirlerini alırken, Türk Konseyi aracılığıyla üye ülkeler arasında ortak bir yol haritası belirlenmesini önemsiyoruz. Türk Konseyi Sekreteryası'nın gerçekçi, uygulanabilir ve takip edilebilir bir eylem planı hazırlaması için gerekli olan tüm desteği vermeye hazırız. Bu yönde yapılacak çalışmalar, yalnızca salgın döneminde değil, sonrasında da ticaretimizin akşına çok önemli katkı sağlayacaktır."

'HAZAR GEÇİŞİNİN ETKİN KULLANIMI İÇİN TÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Türk Konseyi ülkelerinin Asya 'dan Avrupa 'ya köprü oluşturan orta koridorun üzerinde yer almaları nedeniyle uluslararası taşımacılıkta tartışmasız öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, hem salgın döneminde hem de salgın sonrası dönemde taşımacılık alanında atılacak adımların dış ticaretin önünü açacağını kaydetti. Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında taşıma kotalarının kaldırılması, geçiş ücretlerinin kaldırılması ve taşımacılık yapan şoförlere vize uygulamasının kolaylaştırılması suretiyle sağlanacak olan tam liberalleşme iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Hazar geçişlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, orta koridora olan talebi artıracak ve Türk Konseyi üyesi ülkelerin taşımacılık alanında bir adım öne çıkmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hazar geçişinin etkin olarak kullanımı için gerekli tüm desteği vereceğiz. Hazar geçiş ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi, Türk Konseyi üyeleri ve Türkmenistan arasındaki ticaretin artmasına ve bu hattın bütün ülkeler için cazip hale gelmesine imkan sağlayacaktır. Eylem planı kapsamında, orta koridoru cazip hale getirmek ve bu rotanın daha aktif şekilde kullanılmasını teminen alınacak tedbirleri tespit etmek üzere, Türk Konseyi üyelerinden ve Türkmenistan'dan uzmanların bir an önce çalışmaya başlamasını öneriyorum."

'DIŞ TİCARETİMİZDE DEMİR YOLLARI ETKİN KULLANILMALI'

Bakan Pekcan, sefer sayısının artırılmasıyla Bakü-Tiflis- Kars (BTK) demir yolunun taşıma kapasitenin günlük 6 bin tona çıkarılmasının mümkün olduğunu belirterek, "BTK hattının tam kapasite ile faaliyete geçmesi için gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, operasyonel işlemlerin hızlandırılmasına yönelik tedbirler alınmalı, tarifelere ilişkin çalışmalar tamamlanmalıdır. Bu noktada, korona tehdidinin sürdüğü dönemde ve salgının ardından normalleşme süreci başladıktan sonra da dış ticaretimizde demiryollarının, BTK hattının çok daha etkin biçimde kullanılması için ortak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyor, bu hususa eylem planında da yer verilmesinin faydalı olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

'DÖVİZ BULMA SIKINTISININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin, uluslararası ticareti kolaylaştırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, "Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize inanıyorum. Bu kapsamda Türk Konseyi üyesi ülkeleri arasında ticarette yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile ekonomik bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır" dedi.