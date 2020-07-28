Bakan Pekcan: "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının...
Bakan Pekcan: "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının gümrük işlemlerini hızla tamamlayabilecek.
Bakan Pekcan: "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının gümrük işlemlerini hızla tamamlayabilecek."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının... - Son Dakika Ekonomi
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