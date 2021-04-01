Bakan Pekcan: "İthalatımız Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur."
01.04.2021 11:58
Bakan Pekcan: "İthalatımız Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur.
Bakan Pekcan: "İthalatımız Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur." - ANKARA
dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'İthalatımız Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olmuştur.' - Son Dakika Ekonomi
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