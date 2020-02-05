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Bakan Pekcan: "İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu"
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:19 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı.
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