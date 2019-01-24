Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Japon Mevkidaşı Seko ile Görüştü

Bakan Pekcan, Japon Mevkidaşı Seko ile Görüştü

1 saat önce

İsviçre'deki Davos Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü.

Bakan Pekcan, Japon Mevkidaşı Seko ile Görüştü, System.String[]
İsviçre'deki Davos Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İsviçre'de gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu programı kapsamında Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı kaydedildi. Pekcan ve Seko'nun ülkeler arasındaki müzakerelerin ve devam eden ekonomik ortaklık anlaşmasının en kısa zamanda tamamlanması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca yatırım alanlarında iş birliğin derinleşmesi için var olan imkanların daha fazla değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Tarafların Haziran ayında Japonya'da düzenlenecek G20 toplantılarında tekrar bir araya geleceği öğrenildi. - DAVOS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, İsviçre, Japonya, Politika
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