Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: Kadın İhracatçılarımız İçin Yeni Bir Finansman Paketi Açıklayacağız

Bakan Pekcan: Kadın İhracatçılarımız İçin Yeni Bir Finansman Paketi Açıklayacağız

56 dakika önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.

Bakan Pekcan: Kadın İhracatçılarımız İçin Yeni Bir Finansman Paketi Açıklayacağız, System.String[]
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programında konuştu.

Kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini söyleyen Bakan Pekcan,şunları söyledi:

"Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek."

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: DHA

Finansbank, Güncel
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