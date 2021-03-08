ANKARA Bakan Pekcan, 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katıldı
08.03.2021 12:34
Bakan Pekcan, 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katıldıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yoluyla 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katılarak, konuşma yaptı.
Bakan Pekcan, 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yoluyla 'Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti' programına katılarak, konuşma yaptı.
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