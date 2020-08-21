Bakan Pekcan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti: "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:19

Kaynak: AA

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