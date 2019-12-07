Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan, Manisa'da (2)

HALK BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Manisa'nın Demirci ilçesindeki düğün salonunda gerçekleştirilen 'Demirci Hemşeri Buluşması'na katıldı. Etkinlikte, Demirci Belediye Başkanı AK Parti'li Selami Selçuk ve Manisa Valisi Ahmet Deniz, konuşma yaptı.

Ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Türkiye 'nin dünyanın büyük ülkeleri arasında yeri alması için çalıştıklarını belirterek, "Kendi savunma sistemlerimizi kurduk. Kendi savunma sistemlerimizi, silahlarımızı yapıyoruz. Savunma mücadelemiz devam ederken, tabii ki güçlenmek için büyümek için, gelişmek için yol yapmak lazım. Ülkemizin her tarafını ana arterlerini yollarını yaptık. Ulaşılabilir, erişilebilir yaptık. Demirci'nin yollarına da başladık. Bunları da yapıyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

Ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, "Son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kendilerinin güçlü vizyonu ve kararlığıyla, bizlerde ülkemizi hizmet etme mücadelesini veriyoruz. Her bir bakanlarımız da ülkemizin taşının üstüne bir taş koyma gayreti içindedir. Çünkü bu kutlu, asil milletimize hizmet etmek dünyanın en kutlu görevlerinden birisidir. Herkese nasip olmaz. Ülkemiz dünyanın en genç nüfuslarından biri. 20 milyon gencimiz var. O yüzden Demirci ilçemize ne kadar spor yatırımı yapsak azdır. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız da helali hoş olsun" dedi.

'DÜNYA KÜÇÜLÜYOR, KÜRESEL TİCARET KÜÇÜLÜYOR'

Bakan Pekcan ise, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "2019 yılı küresel büyüme beklentilerini IMF, yüzde 3.9 olarak açıkladı. Birkaç defa revize ederek 3'e düşürmek zorunda kaldı. Dünya Ticaret Örgütü , dünya ticaretindeki artışı yüzde 4 olarak ilan etti, 2019 için. Bunu göreceli olarak en son 2.6 ve geçen ayda 1.2'ye revize etti. Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor. Bu neden diye baktık. 2001 ile 2018 arasında 17 senelik araştırmaları inceledik. Gördük ki, Amerika'nın dünya ticaretinden aldığı pay, yüzde 11.9'dan 8.6'ya düşmüş. Peki Çin'e ne olmuş. Yüzde 4.3'ten yüzde 12.9'a çıkmış. Japonya yüzde 6.6'dan yüzde 3.8'e düşmüş. Burada ticaret savaşlarının kümelenmesini görebiliyoruz. Bundan da öte, bunun arkasında teknoloji savaşları yattığını görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TİCARETTEKİ BAŞARISI KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'

Çin ekonomisinin teknoloji ürün ihracatında 10 katı büyüdüğü bilgisini veren Bakan Pekcan, "Teknoloji ürün ihracatında Amerika 2001 yılında 176 milyar dolar ihracat yaparken, bugün 110 milyar dolar yapıyor. Ama Çin 2001 yılında sadece 49 milyar dolar yaparken, 2018 yılında 504 milyar dolar yapıyor. Yani 10 katı artmış. Çin tek başına Amerika, Almanya , Japonya gibi gelişmiş ülkelerin toplamının 1.4 katını yapıyor. Dolayısıyla ticaret savaşları başlıyor. Bizim 2017 yılı ihracatımız, bu korumacılık önlemlerinden, yaptığımız ihracatın 893 milyon doları korumacılık önlemlerine tabi oldu. 893 milyon dolar ihracatımız etkilendi. 2018 yılında bu rakam korumacılık önlemlerinin artışıyla beraber 2.7 milyar dolar oldu. 2019'da bu rakam 11 milyar dolar oldu. Yani ihracatımızın 11 milyar doları etkilendi. Anlaşmasız Brexit ya da Amerika'nın otomotive de yaptırım getirmeyi planlıyorlar. Onlar da gerçekleşirse, bu rakam 14.4 milyar dolara çıkacak. Ama buna rağmen Türkiye'nin ticaretteki başarısı, ihracattaki başarısı kesintisiz devam etti. Ben burada bütün iş insanlarımıza ihracatçılarımıza iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'AMERİKA KORUMACILIK ÖNLEMİ UYGULADI'

Teknoloji ihracatına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Pekcan, "Dünya ticaretinin 2019 yılının eylül ayı sonu itibariyle, yüzde 2.6 düştüğünü görüyoruz. Ama 2019 eylül itibarıyla Türkiye'nin ihracatı yüzde 2.6 arttı. Biz dünya sıralamasında ihracat artışında 7'nci sıradayız. Bize yaptıklarımız az geliyor, hedeflerimiz daha büyük. Ama dünyanın da nerede durduğunu iyi değerlendirmeliyiz. Değer bazında artışta da dünya sıralamasında dolar bazında 5'inci sıradayız. Hedeflerimiz bundan böyle daha yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapmak. Üretim yapmak, gençlerimizi sadece teknolojiyi kullanan değil, bunun programlarını yazar hale getirmek. Bunu yazıp satabilirsiniz. Amerika bizim çelik ihracatımıza korumacılık önlemi uyguladı. Yüzde 50 vergi uyguladı. Bizim çelik ihracatımız yüzde 1.1. Ama bakanlığımızın desteklediği 23-24 yaşında oyun programı yazan gençlerimiz var. Onların ihracatı 1.3 milyar dolar" dedi.

'ARTIK KULLANICI OLMAKTAN ÇIKIP, ÜRETİCİ OLMAMIZ LAZIM'

Kullanıcı olmaktan çıkıp üretici olunması gerektiğine değinen Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda pazartesi günü bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı, bu salonda sizlere eğitime gelecekler. Bu eğitimleri çok iyi değerlendirin. Biz eğitimleri Türkiye'nin 81 ilinde vermeye başladık" dedi.

Bakan Pekcan'ın konuşmalarının arından Bakan Kasapoğlu, Demirci'ye kapalı yüzme havuzu yapılması için protokole imza attı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Programda Bakan Pekcan, Bakan Kasapopğlu ve Bakan Turan'a; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, daire müdürleri ve halk eşlik etti. Heyet daha sonra Kız yurdu yeri ziyareti yaptı ve ardından Demirci'ye yapılması planlanan OSB alanında incelemelerde bulundu.

Cemil SEVAL- Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa),