Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu
7 saat önce
Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştuANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı