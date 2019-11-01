Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu
Son Dakika Politika Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu

Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu

7 saat önce

Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştuANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.

Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu.

Bakan Pekcan, Katar-Türkiye İş Formu'nda konuştu

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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