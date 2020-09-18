Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir'de katıldığı 33'üncü Ahilik Haftası Kutlamaları programında, "Hep birlikte devlet millet dayanışması içerisinde aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yok" dedi.

Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir'de katıldığı 33'üncü Ahilik Haftası Kutlamaları programında, "Hep birlikte devlet millet dayanışması içerisinde aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yok" dedi.

Bakan Pekcan, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 33'üncü Ahilik Haftası Kutlamaları programına katıldı. Programda, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda davetli katıldı.

'ULAŞAMAYACAĞIMIZ HEDEF YOK'

Programda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'nin gelişme ve kalkınma yolunda emin adımlar attıklarını söyleyerek, "Sağlıktan ekonomiye kadar, tüm kritik alanlarda ön plana çıkarak ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda çekinmeden hareket ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri, toplumsal huzurumuz açısından son derece önemli ve gereklidir. Biz de devlet politikalarını bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Esnafımıza mümkün olan en etkin hizmeti sunmanın gayreti içerisinde oluyoruz. 375 bin esnafımızın 3,5 milyar liralık kredisini ödedik. Hep birlikte devlet millet dayanışması içerisinde aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yok" dedi. Program ödül töreniyle sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı - Son Dakika

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