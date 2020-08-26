Bakan Pekcan: Kocaeli'nde 540 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'ndeki bir limanda bulunan konteyner içerisinde 540 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi canıgönülden kutluyorum" dedi.