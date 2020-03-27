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Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret"...
20 dakika önce
Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına...
Bakan Pekcan, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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