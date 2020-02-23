Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu...

6 saat önce

Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur.

Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu..., System.String[]

Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur

Koronavirüs, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]