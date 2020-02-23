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Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu...
6 saat önce
Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Koronavirüs nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur
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