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Bakan Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık.
Bakan Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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