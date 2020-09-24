Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla 67 milyar lira desteğe ulaştık" - Son Dakika

Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı."
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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