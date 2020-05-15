Bakan Pekcan: Kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor

13 dakika önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları' olarak 'Covid-19' ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren eylem planının oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Bakan Pekcan: Kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları' olarak 'Covid-19' ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren eylem planının oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirtti. Pekcan, "'Covid-19' ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) olduğu, kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Pekcan, koronavirüs pandemisinin uluslararası ticaret ve yatırım üzerinde yarattığı etkilere karşı gerçekleştirilebilecek eylemlerin ele alındığı 'G20 2'nci Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Toplantının ana gündem konusunu, 'Covid-19'la Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını Desteklemeye Yönelik G20 Eylemleri Belgesi'nin oluşturduğu belirtildi. Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası ticaretin ve yatırımın koronavirüs pandemisinden derinden etkilendiğini belirterek, bu çerçevede 'G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları' olarak 'Covid-19' ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren bir eylem planının oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Mevcut pandemi koşullarında, ticaret akışının sağlanması için çeşitli politikalar uygulandığını ve yenilikçi fikirlerin hayata geçtiğini anlatan Bakan Pekcan, bu kapsamda Türkiye'de bazı gümrük kapılarında 'temassız ticaret' uygulamasının hayata geçtiğini kaydetti. Pekcan, 'temassız ticaret' kapsamında bazı gümrük kapılarında konteyner ve dorse değişiminin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildiği tampon bölgeler kurulduğu belirterek, aynı zamanda demir yolu taşımacılığının ve Ro-Ro taşımacılığının da insan teması olmadan devam ettiğini belirtti. Pekcan, "Hepimiz bu süreçten bazı dersler çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet ticaretinin özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. 'Covid-19' ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olduğu, kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor" dedi.

'COVID-19 İLE MÜCADELEDE EYLEM PLANI' KABUL EDİLDİ

Katılımcı bakanların da konuşma yaptığı toplantı sonucunda 'Bakanlar Bildirisi' yayımlanırken, 'Covid-19' ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren 'eylem planı'nın kabul edildiği belirtildi. Söz konusu eylem planının, koronavirüs pandemisinin küresel ticaret ve yatırım üzerinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmeye yönelik kısa ve uzun dönemli eylemleri içerdiği kaydedildi.


Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:35 Kaynak: DHA


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