Bakan Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında büyük bir iş birliği ve yatırım fırsatları olduğuna dikkati çekerek, Macar girişimcileri Türkiye'de yatırıma davet etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Türkiye'ye gelen Macaristan Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren heyetler arası toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, transit geçişler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'nin çelik ithalatına ilişkin korunma önlemleri gibi konular ele alındı. Bakan Pekcan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2019 yılında 2,7 milyar doları bulduğunu, ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirtirken, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 6 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşabilmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Konuk Bakan Szijjarto da Covid-19 sürecinde Türkiye'nin Macaristan'a özellikle koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme tedarikinde sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki Covid-19 sürecindeki işbirliğinin, salgın süreci sonrasında da aynı ivmeyle sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 6 milyar dolar hedefi çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Szijjarto, AB'deki tüm muhataplarını da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda teşvik ettiklerini söyledi. Macar Eximbank'ın 100 milyon dolarlık kredi limitini serbest bıraktığına işaret eden Szijjarto, bu sayede Türk şirketlerle ortak projeler yapılmasının da önünün açıldığını söyledi. Szijjarto, transit geçişlerinin kolaylaştırılması için de Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, pandemi nedeniyle ertelenen ulaştırma sektörü komitesinin yakın zamanda yapılacağını, mevcut sorunların burada çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.