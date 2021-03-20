Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu - Son Dakika

Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu

20.03.2021 11:45
Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Pekcan paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu

Ruhsar Pekcan, Medya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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