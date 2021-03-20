Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Pekcan paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan, Mart ayı gelir kayıplarının dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi