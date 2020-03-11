Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: '(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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