- Bakan Pekcan: " Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

" İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir"

" Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan," Ocak ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen, yüzde 2,5 artışla, 15 Milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. Huzurlarınızda, 2021 yılını böylesine önemli bir başarıyla (yeni bir rekorla) açan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, Ocak ayında, ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre; yüzde 5,6 azalışla 18 Milyar 123 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da geçen sene Ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. "dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ocak 2021 İhracat Rakamları Basın Açıklaması'na katıldı. Basın açıklamasına Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagat ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

"Türkiye olarak, pandemiden çıkış sürecinde ve pandemi sonrası yeni dönemde, atılımlarımızı sürdürerek, küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz "

Bakan Pekcan, IMF'nin 2021 yılı için yüzde 5,5lik küresel ekonomik büyüme ve yüzde 8'lik ticaret artışı tahmininde bulunduğunu anımsatarak," Türkiye için verdiği 2021 büyüme beklentisini ise 1 puan yukarı yönlü revize ile yüzde 6 olarak açıkladı. Türkiye olarak, pandemiden çıkış sürecinde ve pandemi sonrası yeni dönemde, atılımlarımızı sürdürerek, küresel ekonomi içinde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, jeo-stratejik konumumuz; Rekabetçilik avantajlarımız, üretim, kalite ve ihracattaki sağlam altyapımız, yenilikçilik vizyonumuz, geniş pazarlara yakınlığımız, her geçen gün çeşitlenen yerli üretim ve yerli teknoloji çalışmalarımız, Ekonomi ve hukuk alanında başlattığımız yeni reform süreci. ve de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemizde ve bölgemizde alınan güçlü inisiyatifler ve sergilenen liderlik. Tüm bunlar bizi sağlam adımlarla gelecek dönem hedeflerimize ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı değerlendiriyoruz"

Bakan Pekcan, Türkiye'nin 2021 ihracat vizyonu kapsamında dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerinin ilerleten dönemde de artarak sürdürüleceğini ve e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirterek," 2019 yılında kamuoyuyla paylaştığımız İhracat Ana Planı'nda belirlenen; 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarımız sürdürülecek olup, bu ülkelere yönelik ihracatçılarımıza ilave destekler sağlanacaktır, Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları; sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri; ihracatın tabana yayılması çalışmalarımız; sanal ticaret akademisi eğitimlerimiz; KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması; ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ve Bakanlığımızın diğer çalışmaları etkinlikle devam edecektir. Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmi ile, pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak, 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak, 2020 yılı önemli rekorların kaydedildiğini ve 2021 yılını da oldukça olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak," Ocak ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen, yüzde 2,5 artışla, 15 Milyar 48 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. Huzurlarınızda, 2021 yılını böylesine önemli bir başarıyla (yeni bir rekorla) açan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, Ocak ayında, ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre; yüzde 5,6 azalışla 18 Milyar 123 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da geçen sene Ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da geçen sene Ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç - ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87'dir" ifadelerine yer verdi.