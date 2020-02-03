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Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu.
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır."
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