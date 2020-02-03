Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu.

6 saat önce

Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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Son Dakika

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