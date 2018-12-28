Bakan Pekcan Öğrenciler ile Buluştu
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Gaziantep
'te Şahinbey
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Lise öğrencilerinin sınıfına giren Pekcan, önce okul sıralarında oturup öğrenciler ile kısa bir süre sohbet etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı. Rifat Hisarcıkloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
ve kurum müdürleri katıldı.
Okulun tanıtım filminin izletilmesinin ardından şeref defterini imzalayan Bakan Pekcan ardından öğrenciler ve okul idaresi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:20 Kaynak: İHA
Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz